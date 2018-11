Diese kleine Maus kommt ganz nach ihrer berühmten Mama! Im November 2015 wurden Popo-Ikone Coco Austin (39) und ihr Liebster Rapper Ice-T (60) zum ersten Mal Eltern. Chanel Nicole (2) ist der ganze Stolz des Paares – und vor allem der des Models. Seit der Geburt teilt Coco regelmäßig Fotos von sich und ihrer Tochter. Dabei scheint der kleine Spross seiner Mama immer ähnlicher zu werden. Bei einem gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt posierte die Zweijährige schon wie die Großen.

Ob Coco ihrem Töchterchen hier wohl schon etwas Nachhilfe in Sachen Posing gegeben hat? Als die zwei am vergangenen Donnerstag zur Eröffnungsparty des neuen Themenparks DreamWorks Trolls The Experience über den roten Teppich flanierten, ahmte Chanel die Haltung ihrer Mutter gekonnt nach: Sie stemmte die Hand in die Hüfte und streckte ihr Hinterteil heraus. Das TV-Sternchen war sichtlich stolz auf ihr kleine Prinzessin und strahlte in die Kameras der Fotografen.

Auch in Sachen Styling hatte sich das Mutter-Tochter-Duo perfekt aufeinander abgestimmt. Beide erschienen in einem pinken Ensemble aus T-Shirt und Hose und komplettierten den Look mit goldenen Accessoires und Schuhen.

Getty Images Coco Austin mit ihrer Tochter Chanel Nicole

Getty Images Coco Austin und ihre Tochter Chanel Nicole, Januar 2018

Janet Mayer / SplashNews.com Chanel Nicole und Coco Austin

