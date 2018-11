Wo ist Tayisiya Morderger (21)? Diese Frage stellten sich am vergangenen Montagabend so einige Bauer sucht Frau-Fans! Statt einer aktuellen Folge strahlte RTL nur eine Wiederholung mit altbekannten Show-Gesichtern wie Narumol, Bauer Josef, Schäfer Heinrich (51) oder Schäfer Rainer aus. Doch offenbar hatten das zuvor einige Zuschauer nicht mitbekommen – und machten daraufhin ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken gehörig Luft!

Die Sonderausgabe "Bauer sucht Frau – Endlich Urlaub" wurde von vielen Fans schnell als Wiederholung entlarvt – bereits vor einem Jahr war genau dieselbe Folge schon einmal gesendet worden. Für viele treue Anhänger ein absolutes Unding, wie sie auf Twitter offenbarten. Vor allem eine Kandidatin fehlte den Zuschauern ganz besonders: die niedliche Tennis-Spielerin Tayisiya! "Okay, ich merke gerade, wie sehr ich Tayisiya vermisse" oder "Wo ist meine Tayisiya, habe ich gefragt!" waren nur zwei der wütenden Reaktionen. Mit ihrer tollpatschig-anstrengenden Art hatte sich die zierliche Blondine bereits in den vergangenen Episoden zum echten Show-Liebling der Spötter entwickelt.

Doch warum hatte der Sender beschlossen, die Ausgabe aus der Konserve zu zeigen? Den einfachen Grund erklärte eine Sprecherin gegenüber Express: Man hatte sich für die erneute Ausstrahlung entschieden, weil am Abend ebenfalls das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande ausgetragen wurde.

Bauer sucht Frau – Endlich Urlaub, RTL Schäfer Heinrich und Schäfer Rainer bei einer Tee-Zeremonie in Tokio

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, Kandidatin bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

