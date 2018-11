Ist Demi Moore (56) endlich wieder neu verliebt? Nachdem sich im vergangenen Jahr das Flirtkarussell der Schauspielerin und Ex-Frau von Ashton Kutcher (40) ziemlich wild gedreht haben soll, scheint sie nun wieder in festen Händen zu sein. Doch diesmal brodeln die Partnergerüchte nicht etwa um einen männlichen Hottie à la Nick Jonas (26) oder Herzogin Kates (36) Bruder James Middleton (31) – Demi soll tatsächlich eine Frau daten!

Wie Radar Online dank eines Informanten enthüllt, führe Demi eine romantische Beziehung zu dieser jungen Stylistin: Ihr Name ist Masha Mandzuka, sie ist 43 Jahre alt, serbischer Herkunft und hat bereits eine kleine Tochter. Die beiden sollen sich bereits seit zwei Jahren kennen, ihre Turtelei laufe allerdings noch nicht so lange. Öffentlich leben wollen die zwei Ladys ihre Beziehung aber laut des Insiders noch nicht: "In ihren privaten Momenten verhalten sich Demi und Masha sehr vertraut miteinander: Sie halten Händchen und Demi ist schon jetzt wie eine zweite Mutter für Mashas Kind."

Vielleicht ist für Demi die Liebe zu einer Frau ja der Schlüssel zum Glück. In der Vergangenheit hatte sie in Sachen Beziehung nicht gerade ein glückliches Händchen: Bereits drei Scheidungen liegen hinter der heute 56-Jährigen. 1985 endete ihre Ehe mit Schauspieler Emilio Estevez, 2000 wurde die Scheidung von Langzeitpartner Bruce Willis (63) rechtskräftig und zu guter Letzt annullierte Demi 2013 ihre dritte Ehe mit Schauspielkollege Ashton Kutcher.

Ivan Nikolov/WENN.com Demi Moore bei der Premiere von "Rough Night" in New York

Anzeige

Instagram / andamasha Masha Mandzuka und ihre Stylisten-Kollegin Anda

Anzeige

WENN Ashton Kutcher und Demi Moore

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de