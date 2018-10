Hat James Middleton (31) jetzt etwa einem Hollywood-Star den Kopf verdreht? Eigentlich ist es der Unternehmer gewöhnt, dass bei öffentlichen Auftritten alle Augen auf seine berühmten Schwestern Kate (36) und Pippa (35) gerichtet sind. Doch bei der royalen Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) hatte eine Singlelady den 31-Jährigen fest im Blick. Keine Geringere als Demi Moore (55) soll hin und weg von dem Briten sein!

Wie das US-amerikanische Magazin Life & Style berichtet, soll Cara Delevingne (26) die beiden bei Eugenies Hochzeit einander vorgestellt haben. Daraufhin hätten sich Demi und James so gut verstanden, dass sie auch nach dem Abend unbedingt in Kontakt bleiben wollten. "Sie waren in ein Gespräch vertieft und tauschten sogar Telefonnummern aus", verrät nun ein Insider. Vor allem bei der Schauspielerin scheint es so mächtig gefunkt zu haben, dass sie vor ihren Freunden bereits zugegeben haben soll, dass sie sich in den 24 Jahre jüngeren Geschäftsmann verknallt hat.

Dieser enorme Altersunterschied dürfte für Demi allerdings überhaupt kein Problem sein. Auch ihr dritter Ehemann Ashton Kutcher (40) war deutlich jünger als die Kinodarstellerin. Die beiden trennten immerhin 15 Jahre – trotzdem galten sie acht Jahre lang als absolutes Hollywood-Traumpaar, bevor sie sich 2012 scheiden ließen.

Getty Images Demi Moore in Beverly Hills

Getty Images James Middleton bei der Taufe von Prinzessin Charlotte

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore im Juni 2011

