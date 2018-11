Am Dienstag wird es bei In aller Freundschaft hochemotional! Am 20. November 2017 verstarb Schauspieler Dieter Bellmann im Alter von 77 Jahren. Seit der ersten Folge der Krankenhausserie verkörperte er den Klinikdirektor Professor Gernot Simoni. 2014 hatte der TV-Star zwar seinen Rückzug aus dem Format bekannt gegeben, kehrte aber immer wieder für kurze Gastauftritte zurück. Da der Leipziger nicht mehr zum Stammcast gehörte, mussten die Serienmacher bisher nicht auf seinen Tod reagieren. Jetzt wird jedoch aufgelöst, warum seine Rolle ein Jahr lang nicht zu sehen war!

Auf den Tag genau ein Jahr nach Dieter Bellmanns (✝77) Tod thematisiert "In aller Freundschaft" am Dienstagabend das Schicksal seiner Figur Gernot Simoni: Es klärt sich auf, dass auch die Serienrolle des Schauspielers vor einiger Zeit verstorben ist. In der aktuellen Episode gründen Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 50) und der neue Klinikleiter Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 63) eine Stiftung zu Ehren des Mediziners, für die durch eine Benefiz-Radtour Geld gesammelt werden soll.

Um den verstorbenen TV-Darsteller zu ehren, kehrt auch seine Serienfrau Jutta Kammann in die Sachsenklinik zurück. Die 74-Jährige hatte "In aller Freundschaft" 2014 ebenfalls verlassen. Zu Ehren ihres Kollegens schlüpft sie aber gerne wieder in ihre Rolle der Oberschwester Ingrid Rischke. "Dieter und ich waren 16 Jahre gute Partner vor der Kamera. Leider ist er viel zu früh gegangen. Gerne erinnere ich mich daran, wie er damals in den Drehpausen mit seinem sächsischen Humor kleine Geschichten erzählte. Damit brachte er mich immer zum Lachen", erklärt die Schauspielerin in einem Bild-Interview.

