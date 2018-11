Man kann über Cardi B (26) denken, was man will, doch eins steht fest: Die Rapperin ist mit dem, was sie macht, derzeit mehr als erfolgreich. So stürmte sie nicht nur mit ihrer Single "I Like It" in diesem Jahr weltweit die Charts, auch das dazugehörige Album "Invasion Of Privacy" erzielte große Erfolge. Die Platte wurde nun als bestes Album des Jahres ausgezeichnet!

Auf seiner Online-Seite veröffentlichte das Time Magazine eine Liste mit den zehn besten Alben des Jahres. Und auf dieser Liste hat es Cardi B mit ihrem Debütalbum ganz nach oben geschafft. "Invasion Of Privacy" lieferte jedoch nicht nur den dunklen, defensiven Rap, der die 26-Jährige mit einer ganzen Reihe von Fans belohnte, sondern punktet auch mit unwiderstehlichen Hits wie das sprudelnde "I Like It" mit Latino-Einflüssen. "Cardis Debütalbum beschert ihr nicht nur einen festen Platz in der Hip-Hop-Branche, sondern unterstreicht ihre Einzigartigkeit", begründete das Time Magazine seine Entscheidung.

Platz zwei und drei hinter Cardi B belegen Janelle Monae mit dem Album "Dirty Computer" und Mitski mit "Be The Cowboy". Auch in den Top Ten vertreten: Shawn Mendes (20), Robyn (39) und Camila Cabello (21).

Getty Images Cardi B bei einem Auftritt im November 2018

Anzeige

Getty Images Cardi B bei einem Konzert in New Jersey

Anzeige

Getty Images Cardi B beim Global Citizen Festival in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de