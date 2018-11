Jens Büchner (✝49) hatte noch so viel vor, weiß seine Dschungel-Freundin Kader Loth (45)! Am vergangenen Wochenende ist der Kult-Auswanderer völlig überraschend an einer fortgeschrittenen Lungenkrebserkrankung gestorben. Nicht nur seine Familie rund um seine Kinder und Frau Daniela (40), auch viele prominente Wegbegleiter des Ballermannsängers stehen immer noch unter Schock. Kader hat seit der gemeinsamen Dschungelcamp-Teilnahme einen guten Draht zu Jens gehabt und weiß im Promiflash-Interview: Der TV-Star hatte noch so viele Pläne, die er umsetzen wollte!

Promiflash traf die 45-Jährige auf der Künstler gegen AIDS Gala 2018 und sprach mit ihr über den dramatischen Verlust des Goodbye Deutschland-Gesichts. Für Kader ist es immer noch unbegreiflich, dass sie Jens wirklich nie mehr wiedersehen wird. Was sie als besonders tragisch empfindet: Ihr guter Freund hatte noch so viele Ziele und Träume, die er nun nie mehr umsetzen kann. "Ich hatte im Dschungel mit ihm schöne Zeiten, wir haben zusammen gefeiert, wir haben geweint und er wollte so viel gutmachen, wenn er rauskommt. Er wollte sich noch mit seinem Vater versöhnen, hat er mir erzählt. Er hat noch so viele Dinge gehabt, die er geradebiegen wollte, was er im Leben vorher nicht geschafft hatte", erklärte sie betroffen.

Auch mit seiner Liebsten Danni hat Jens vor seinem Ableben noch große Pläne geschmiedet. Nach den Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani wünschte sich der Wahl-Mallorquiner vor Kurzem noch ein oder zwei weitere Babys mit der Liebe seines Lebens.

