Am Samstagabend ist der Goodbye Deutschland-Liebling Jens Büchner (✝49) verstorben. Der Kult-Auswanderer hatte in der letzten Zeit mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun bestätigte sein Management: Der Musiker litt an Lungenkrebs. Neben seiner Frau Daniela (40) hinterlässt der Schlagerstar fünf leibliche Kinder und drei Stiefkinder. Doch für das TV-Gesicht war die Familienplanung eigentlich noch nicht abgeschlossen: Jens dachte vor über einem Jahr über weiteren Nachwuchs nach!

In einer früheren "Goodbye Deutschland"-Folge machte der einstige Dschungel-Camper sein Glück perfekt und hielt um die Hand seiner Danni an. Kurz darauf sprudelte es förmlich aus dem damals 47-Jährigen heraus und er ließ durchblicken, dass er sich noch weitere Kinder mit ihr wünscht. "Vielleicht machen wir ja noch ein, zwei Kinder", schwärmte Jens euphorisch. Allerdings wollte sich das Paar damit noch Zeit lassen – schließlich hatten erst 2016 die gemeinsamen Zwillinge das Licht der Welt erblickt.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Jens Ex Jennifer Matthias zu Wort und machte auf die dramatische Situation des Malle-Stars aufmerksam. Genau wie Danni bat auch sie darum, den Zustand der Fernsehberühmtheit nicht auszuschlachten: "Das ist für uns alle hier kein Film! Mein Sohn wird seinen Papa verlieren und vier weitere Kinder auch!"

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

Instagram / Buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

Starpress/WENN.com Jens Büchner im Oktober 2018

