Auf etwa 50 Millionen Euro wurde ihr Vermögen einst geschätzt, doch heute steht Katie Price (40) vor dem Ruin. Um den drohenden Bankrott doch noch zu verhindern, braucht das ehemalige Boxenluder dringend Geld in der leeren Haushaltskasse. Zum Glück macht Not erfinderisch, und so hat auch die 40-Jährige einen möglichen Ausweg entdeckt: Sie fordert Unterhalt für Sohn Harvey (16) von ihrem Ex Dwight Yorke (47). Eine halbe Million Pfund, umgerechnet rund 560.000 Euro, hält das Reality-Sternchen für angemessen.

"Katie befindet sich finanziell in einer schwierigen Lage und denkt, dass ihr Dwight tausende Pfund schuldet", berichtet ein Insider in The Sun und fügt hinzu: "Sie erzählt Freunden, sie habe Millionen ausgegeben, weil sie Harvey alleine großgezogen hat, die Hälfte des Geldes aber eigentlich von Dwight hätte kommen müssen." Nur weil Dwight am Leben seines Sohnes nicht teilhat, heißt das noch lange nicht, dass er auch nicht für ihn zahlen müsse, findet Katie.

Am Freitag veröffentlichte die Fünffach-Mutter ein Foto von Dwight mit seinem Sohn auf Instagram, laut Insider, um danach von ihm das Geld einzufordern. Ex-Fußballstar Dwight Yorke und Katie waren Anfang der 2000er-Jahre ein Paar, Harvey kam 2002 zur Welt. Der heute 16-Jährige ist seit seiner Geburt blind und bedarf daher besonderer Betreuung. Außerdem leidet er am Prader-Willy-Syndrom, das ein Sättigungsgefühl verhindert und ihn ständig zunehmen lässt.

WENN.com Harvey Price und seine Mutter Katie Price vor dem Parlament

WeirPhotos / SplashNews.com Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey

