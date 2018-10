Realisiert Katie Price (40) jetzt ihre verheerende Lage? Die vergangenen Monate sind für das TV-Sternchen nicht sonderlich gut gelaufen. Nach zahlreichen Alkoholexzessen musste das Model nicht nur einen Entzug machen, auch seine finanzielle Misere spitzte sich immer mehr zu. Mittlerweile scheint auch die Britin realisiert zu haben, wie prekär ihre Situation tatsächlich ist. Berichten zufolge sei sie jedenfalls am Boden zerstört: Sie wisse einfach nicht, wie sie ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen soll!

Bereits vor einigen Monaten gerieten Katies Finanzen in die Schlagzeilen: Die Partyqueen stand kurz vor der Privatinsolvenz. Dank eines außergerichtlichen Vergleichs erhielt die 40-Jährige im August jedoch die Chance, ihre Schulden innerhalb von zwölf Wochen zu begleichen. Diese Gnadenfrist ist jetzt jedoch um und laut The Sun sei es Katie bisher noch nicht gelungen, ihre zwei Millionen Pfund teure Villa zu verkaufen. Dafür sei das Haus in einem zu schlechten Zustand. "Jetzt macht sie sich ernsthafte Sorgen, wo sie demnächst leben soll. Sie sucht sogar schon nach Wohnungen. Aber das gestaltet sich auch recht schwierig, immerhin braucht sie für ihre fünf Kids jede Menge Zimmer. Für eine so große Wohnung hat sie dann wiederum kein Geld. Daher ist sie gerade nur am Weinen", möchte ein Insider wissen.

Dieses Chaos treibt Katie nun offenbar wieder zu ihrem Ex-Freund. Eigentlich hatte sich der Trashstar im September von Kris Boyson getrennt. Doch angesichts der aktuellen Situation sollen sich die beiden wieder näherkommen. Gerüchten zufolge sei die fünffache Mutter sogar bei ihrem On-Off-Partner eingezogen.

WeirPhotos / SplashNews.com Katie Price in Halifax

Instagram / officialkatieprice Katie Price mit ihren fünf Kindern

CRYSTAL PIX / SplashNews.com Kris Boyson und Katie Price in Brighton

