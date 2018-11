Hält das Schicksal für Paris Hilton (37) tatsächlich wieder einmal kein romantisches Happy End bereit? Die Hotelerbin soll wieder Single sein – und das, obwohl sie kurz davor stand, ihrem Liebsten Chris Zylka (33) das Jawort zu geben. Im Februar 2017 gaben die beiden ihr Pärchen-Debüt, rund ein Jahr später verlobten sie sich. Nun sollen sich Paris und Chris jedoch urplötzlich getrennt haben. Bestätigt Paris mit diesem Posting das Liebes-Aus?

Insider haben Just Jared verraten: "Sie haben Anfang dieses Monats Schluss gemacht und ihre Verlobung gelöst." Selbst haben sich weder die 37-Jährige noch ihr vier Jahre jüngerer (Ex-)Partner zu ihrem Beziehungsstand geäußert. Doch ein neuer kryptischer Instagram-Post von Paris könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Gerüchte wahr sind! Zu einem verführerischen Video schreibt die Blondine: "Miss Independent", was auf Deutsch so viel heißt wie: "Fräulein Unabhängig". Und auch die gemeinsamen Fotos hat Paris bereits von ihrem Profil entfernt.

Ihre Fans gehen anscheinend davon aus, dass Paris und Chris wirklich getrennte Wege gehen: "Du bist eine starke, wunderschöne und selbstständige Frau und du wirst etwas Besseres finden, da bin ich mir sicher" und "Du wirst die wahre Liebe schon noch finden", lauten zwei aufmunternde User-Kommentare unter ihrem Beitrag.

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka im September 2018

Instagram / parishilton Paris Hilton, Hotelerbin

Brian To/WENN.com Paris Hilton und Chris Zylka bei den iHeartRadio Music Awards, 2018

