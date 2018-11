Cardi B (26) im Mutterglück! Vor vier Monaten erblickte die kleine Tochter der Rapperin das Licht der Welt. Kulture Kiari ist seitdem der ganze Stolz der 26-Jährigen und ihres Mannes Offset (26). Via Social Media postet Cardi gelegentlich Schnappschüsse und Videos ihres Mädchens und versetzt damit ihre Fans in pure Begeisterung. Doch auch die Musikerin selbst kann gar nicht aufhören, von ihrem Nachwuchs zu schwärmen – und hat jetzt verraten, wem die kleine Kulture eigentlich ähnlich sieht!

Wie Bossip berichtet, hatte die "I Like It"-Interpretin in einem Live-Video auf Instagram erzählt, wie hübsch sie ihr Baby findet und dabei auch ziemlich interessante Details verraten. "Gott hat meine beste Eizelle und Offsets bestes Sperma genommen, denn dieses Baby ist einfach so hübsch. Ihre Lippen sind irre. Sie sind eine Mischung aus denen von Offset, Hennessy und Rihanna (30). Es könnte auch Rihannas Baby sein. Ich sage euch, sie sieht einfach so exotisch aus, gar nicht wie ich", soll die stolze Mutter in dem Clip gesagt haben.

Ähnlich exotisch ging es scheinbar auch bei der Namenswahl zu: Wie Cardi im April in der Talkshow von Ellen DeGeneres (60) verraten hatte, suchte Papa Offset den ungewöhnlichen Namen für seine kleine Prinzessin aus.

Getty Images Cardi B beim Launch-Event von Fashion Nova x Cardi B Collaboration

Splash News Rihanna auf dem Fenty Beauty-Event in New York

Instagram / iamcardib Rapper Cardi B und Offset mit ihrer Tochter Kulture Kiari

