Snoop Dogg (47) feiert sich selbst! Dem berühmten US-Rapper wurde eine große Ehre zuteil: Anfang der Woche enthüllte der Musiker – der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt – seinen eigenen Stern auf dem berüchtigten Hollywood Walk of Fame! Die Verantwortlichen hatten ihre Entscheidung zuvor damit begründet, dass Snoop Dogg ein Alleskönner sei. Am Montag fand nun die feierliche Zeremonie statt, bei der sich der Superstar einfach mal bei sich selbst bedankte!

Wie in einem Clip von Variety zu sehen ist, konnte es der Rapper auch bei seiner Stern-Enthüllung nicht lassen, seinen trockenen Humor unter Beweis zu stellen. In der Rede bedankte er sich nicht etwa bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern, er lobte einzig und allein sich selbst! "Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, an mich geglaubt zu haben. Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, so hart gearbeitet zu haben. Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, nie einen Tag freigenommen zu haben. Ich möchte mich bei mir dafür bedanken, einfach immer nur ich selbst zu sein", erklärte er amüsiert, während die Menge in tosendes Gelächter ausbrach.

Nur wenige Tage vor Snoop Dogg war ein weiterer Ausnahmekünstler der Musikbranche mit der fünfzackigen Ehrung ausgezeichnet worden: Auch Michael Bublé (43) erhielt für seine Leistungen in den vergangenen Jahren einen eigenen Stern. Dieser reagierte auf die Ehrung sogar so emotional, dass ihm die Tränen kamen!

