Lange kann es bei Paola Maria (25) nicht mehr dauern! Die YouTuberin erwartet zusammen mit Ehemann Sascha Koslowski ihr erstes Kind. Bevor der kleine Racker das Licht der Welt erblickt, genießt die Beauty noch diese besonderen Umstände. Erst kürzlich ließ sie sich ihren Babybauch ganz bunt und kreativ bemalen. Jetzt setzte sie ihren Körper erneut in Szene: Paola machte ein superedles Schwanger-Shooting.

Wie eine klassische Madonnastatue posierte die 25-Jährige jetzt auf den Aufnahmen des Berliner Fotografen Felix Rachor. Der setzte die Vloggerin nämlich nur in Unterwäsche und einem großen, weißen Schleier in Szene. Auf dem Bild stützt sie ihre wunderschöne, pralle Kugel mit der linken Hand, während sie mit der anderen ganz zart darüber streicht. Tatsächlich erinnert die Aufnahme auch stark an eine andere Bekanntheit: Popstar Beyoncé (37) posierte während ihrer Schwangerschaft vor anderthalb Jahren auf ähnliche Weise.

Vor der Geburt selbst ist der Influencerin jedoch ein wenig bange. Deshalb habe sie auch extra noch mit ihrer YouTube-Kollegin Bibi Claßen (25) gesprochen und sich den einen oder anderen Tipp abgeholt. Der Webstar brachte seinen Sohn nämlich bereits im Oktober zur Welt.

Felix Rachor Paola Maria, Vloggerin

Instagram / beyonce Beyoncé

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

