Verschmutzte Fugen sind ein Problem, das wohl nahezu jeder kennt! Bei Die Höhle der Löwen stellten die Gründer Frank Eckert, Bernd Müller und Matthias Herrnbröck die Lösung für dieses lästige Problem vor: ihren "Fugentorpedo". Dank einer Kombination aus Diamantschliff und Bürstentechnik gehören Dreck, Kalkablagerungen, Fett, Schimmel und Shampoo-Rückstände der Vergangenheit an. Diese Vorstellung fand Geschäftsmann Ralf Dümmel (51) so verlockend, dass er in das Start-up investierte. Heute ist der Erfolg des Wunderwerkzeugs kaum noch aufzuhalten!

Im Promiflash-Interview zeigen sich die Gründer mehr als zufrieden mit ihrem Investor. Er habe genau die richtigen Vertriebskanäle und ein großartiges Team hinter sich – kein Wunder also, dass es für die Unternehmer seit dem abgeschlossenen Deal karrieretechnisch bergauf geht! Ob das wohl auch ohne die Präsentation im TV möglich gewesen wäre? "Wir hätten bestimmt auch weiterhin unseren Fugentorpedo nach vorne gebracht, aber mit Sicherheit nicht in der Geschwindigkeit und in diesem Umfang", geben Frank, Bernd und Matthias zu.

Immerhin zeigten neben Ralf auch Judith Williams (46) und Carsten Maschmeyer (59) Interesse an dem Gadget – was für eine spitzenmäßige Werbung! "Die Höhle der Löwen hat uns den Anschub gegeben, von dem wir immer geträumt haben", heißt es in dem Statement weiter. Mittlerweile arbeiten die drei sogar an weiteren Produkten, die ihren Fugentorpedo sinnvoll ergänzen sollen.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel mit der Troy-Wärmflasche in "Die Höhle der Löwe"

Die Höhle der Löwen, Vox Judith Williams, Geschäftsfrau

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Eckert, Bernd Müller, Matthias Herrnbröck bei "Die Höhle der Löwen"

