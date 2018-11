Sie sind endlich zu dritt: Anfang Juni lüfteten Sänger Sasha (46) und seine Frau Julia Röntgen ein niedliches Geheimnis. Die beiden verkündeten in einem putzigen Social-Media-Post, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nur kurze Zeit später war auch das Rätselraten um das Geschlecht des ungeborenen Babys geklärt. Vor ein paar Tagen durften Sasha und seine Liebste ihren Sohn auf der Welt willkommen heißen!

Diese freudige Nachricht teilte der "If You Believe"-Interpret seiner Community via Instagram mit. "Am Sonntag, den 18.11.18, bei schönstem Herbstsonnenschein hat unser Baby-Boy endlich das Licht der Welt erblickt!", berichtete der stolze Daddy mit einem Schwarzweiß-Pic seiner kleinen Familie. Die frischgebackenen Eltern können demnach nicht glücklicher sein und freuen sich sehr, ihr Privatleben in vollen Zügen zu genießen.

Schon während der Schwangerschaft hielt das verliebte Pärchen seine Supporter stets auf dem Laufenden. "Wenn Sasha singt, bewegt er sich ganz wild", erzählte Neu-Mama Julia in einem früheren Gala-Interview. Was denkt ihr – werden Sasha und Julia bald den Namen ihres Knirpses bekannt geben? Stimmt ab!

Instagram / sasha.music Julia Röntgen und Musiker Sasha

Sascha Steinbach/Getty Images Sasha mit seiner Frau Julia Röntgen beim Fernsehpreis 2014

Cinamon Red/WENN.com Sasha mit seiner Ehefrau Julia in Berlin

