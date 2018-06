Ein Baby kündigt sich an! Der ehemalige The Voice Kids-Coach Sasha (46) und seine Frau Julia erwarten ihr erstes Kind. Erst 2015 gab sich das Paar ganz romantisch das Jawort. Nun krönen sie ihre Liebe mit dem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf seiner Instagram-Seite kündigte der Sänger diese frohe Botschaft jetzt seinen Fans an. "Ganz nach dem Motto: 'Man braucht drei für 'ne richtige Band'-freuen wir uns wahnsinnig darauf, ab Herbst zu dritt auf großer Tour zu sein", betitelte der 46-Jährige seinen Kurzclip.



