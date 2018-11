Die einen träumen von der großen Karriere, die anderen wollen einfach nur ihre Mom glücklich machen. Cardi B (26) hat beides geschafft. Für die Rapperin läuft es momentan einfach! Vor vier Monaten wurde sie Mama von Töchterchen Kulture Kiari. Und gerade hat das Time Magazine ihr Debütalbum "Invasion of Privacy" auch noch zur Platte des Jahres ernannt. Grund genug zum Feiern – doch die 26-Jährige denkt vor allem an ihre Lieben: Cardi hat ihrer Mom tatsächlich jetzt ein Haus geschenkt.

Auf Instagram zeigt die Musikerin das neue Heim auf einem virtuellen Rundgang. "Letztes Jahr wollte ich so unbedingt ein Zuhause für meine Mutter kaufen, doch ich konnte mir nur ein Haus für 600.000 US-Dollar leisten, und wie ihr wisst, leben wir in New York", erklärt die Künstlerin im Video. Also habe sie gewartet und hart gearbeitet, bis sie sich ein Traumhaus leisten konnte. Das Highlight befindet sich im Untergeschoss: das hauseigene Kino, das jetzt schon ihr Lieblingsraum ist. "Ich kann es kaum erwarten, dass meine ganze Familie hier sein wird, an Thanksgiving und überhaupt."

Auch die Stars freuen sich mit ihr über die Neuanschaffung, Promis wie Kylie Jenner (21) und John Legend (39) haben die Insta-Clips geliked. Wie dankbar Cardi ist, unterstreicht sie im Kommentar zu den Videos: "Ich danke jedem, der mich darin unterstützt hat, meine Kindheitsträume wahr werden zu lassen! Meiner Mama ein Haus zu kaufen!"

Getty Images Cardi B bei einem Fashion-Event der Zeitschrift Harper's Bazaar

Getty Images Cardi B bei der NYFW 2018

Getty Images Cardi B in Los Angeles 2018

