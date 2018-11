Wer geht mit auf große Tanz-Tour? Diese Nachricht dürfte bei den eingefleischten Let's Dance-Fans am Dienstagmorgen für einen Freudenschrei gesorgt haben: Neben der zwölften Staffel im Frühjahr des nächsten Jahres, wird das beliebte TV-Format erstmals auch mit einer Live-Tour auftrumpfen. Im Herbst 2019 werden Moderator Daniel Hartwich (40), Motsi Mabuse (37), Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54) mit den beliebtesten Tanzprofis und -Kandidaten der vergangenen Jahre durch 15 deutsche Städte touren! Aber welcher Ex-Teilnehmer darf nach Meinung der Fans auf gar keinen Fall fehlen?

Ob sich Manuela Wisbeck (35) erneut die Ehre gibt? Vor fünf Jahren versuchte die Komikerin und Schauspielerin ihr Glück an der Seite von Profiliebling Massimo Sinató (37) und schaffte es bis auf den fünften Platz. Aktuell mischt sie als Teil der GZSZ-Crew den Kolle-Kiez auf. Wer weiß: Vielleicht lässt sich die 35-Jährige davon überzeugen, noch einmal ihr Glück zu versuchen?

Im Rückblick auf die vergangene Staffel dürften die Fans besonders die Hoffnung haben, Jimi Blue Ochsenknecht (26) bald wieder live in Action zu sehen. Der Publikumsliebling hatte seine Teilnahme aufgrund eines Ermüdungsbruches vorzeitig aufgeben müssen. Schon kurz nach der Hiobsbotschaft hatten zahlreiche User im Netz betont, den Sohn von Natascha Ochsenknecht (54) in der nächsten Staffel wiedersehen zu wollen. Ob die Live-Tour nun also alles gutmacht?

Ebenfalls ein heißer Kandidat auf ein Wiedersehen ist Musiker Gil Ofarim (36). Der holte sich 2017 den Pokal und ist seitdem immer mal wieder bei diversen Tanz-Events zu sehen. Die letzten Wochen heizte der zweifache Papa sogar den Reisenden auf einem Kreuzfahrtschiff ein – und gab mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (31) sogar Workshops!

Das gewitzte weibliche Gegenstück zu Ulli könnte Enissa Amani (34) darstellen. Die Comedy-Lady begeisterte 2015 an der Seite von Profi Christian Polanc (40) – vor allem Motsi und Jorge waren von den Darbietungen der Brünetten hin und weg. Ob die im kommenden Jahr erneut die Chance erhält, auch Jury-Fiesling Llambi vom Hocker zu hauen?

Mit Sarah Lombardi (26) dürfte ebenfalls eine gefragte Ex-Kandidatin ins Gerüchte-Rennen gehen. An der Seite von Tanzprofi Robert Beitsch (26) kämpfte die Sängerin 2016 um den Sieg – musste sich aber mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dass ihr das Tanzen aber auch heute noch Spaß macht, bewies die junge Mutter erst vor wenigen Wochen. Für das Herzensprojekt ihres ehemaligen Show-Partners warf sie sich erneut in Schale und fegte zu musikalischer Live-Begleitung in "Souldance" übers Parkett.

Wie viele ehemalige Show-Kandidaten erneut ins Rennen gehen und ob auch Promi-Tanzjungfrauen die Bühne rocken werden, behält RTL bisher für sich. Bis es im November 2019 losgeht, haben die Fans damit aber genug Zeit, über ihre Lieblinge zu spekulieren. Über welchen Ex-Kandidaten würdet ihr euch besonders freuen? Stimmt ab!

Auch Ulli Potofski (66) konnte sich vor zwei Jahren in die Herzen der "Let's Dance"-Zuschauer schleichen. Und die Betonung liegt tatsächlich auf schleichen! Mit Rhythmusgefühl konnte der Sportmoderator nämlich wahrlich nicht auftrumpfen. Statt mit erstklassigen Moves begeisterte er die Fans mit jeder Menge Humor – und der darf bei einer so großen Live-Tour natürlich nicht fehlen.

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

Sascha Steinbach/Getty Images Ulli Potofsi bei "Let's Dance" 2016

Christian Augustin / Getty Enissa Amani im Elbpanorama in Hamburg

Instagram / gilofarim Gil Ofarim, Sänger

Instagram / manuelawisbeck Manuela Wisbeck, Schauspielerin

Florian Ebener/Getty Images "Let's Dance"-Jury und Moderator Daniel Hartwich



