In der Mittagspause oder nach der getanen Arbeit einen Döner essen? Das scheint selbst in royalen Gefilden gang und gäbe zu sein. So gönnten sich die Wachmänner von Queen Elizabeth II. (92) einen Mittnerachts-Snack – und gerieten dabei in eine handfeste Schlägerei. Die Polizei musste ausrücken und anscheinend waren die Männer nicht ganz unschuldig an dem Gerangel. Sie wurden sogar festgenommen!

Die fünf sogenannten Coldstram Guards scheinen sich nicht nur etwas gegen den Hunger geholt zu haben: Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, sollen ihre Sicherheitsmänner zuvor auch einen über den Durst getrunken haben. Alkoholisiert sei es dann in der Nacht von Freitag auf Samstag vor einem Döner-Imbiss zu einer Prügelei zwischen insgesamt etlichen Raufbolden gekommen sein. Das besonders Pikante: Die Keilerei fand in Windsor, nur wenige Meter entfernt von den Victoria Baracken statt, in denen die königlichen Soldaten untergebracht sind. Auch Windsor Castle ist nur einen Katzensprung entfernt – und die Queen ist zum Tatzeitpunkt sogar zu Hause gewesen.

Ein Sprecher der Armee sagte zum Mirror: "Wir können bestätigen, dass fünf Soldaten der Coldstream Guards im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Polizei [...] festgenommen wurden." Welche Konsequenzen das für die Wächter mit sich ziehen wird, erklärte er noch nicht.

Getty Images Die Queen und die Coldstream Guards bei einer Parade

Getty Images Die Queen auf Windsor Castle beim Besuch von Donald Trump, Juli 2018

Getty Images Die Coldstram Guards der Queen

