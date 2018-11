Sie sind also doch eine Happy Family! Erst vor Kurzem kamen Gerüchte auf, dass es zwischen Bradley Cooper (43) und seiner Irina Shayk (32) ordentlich kriseln soll. Die Eltern einer kleinen Tochter sollen demnach vor wenigen Wochen ein ziemlich unentspanntes Dinner zu zweit verbracht haben. Doch mit den neuesten Bildern entkräften sie die Trennungsspekulationen: Bradley flanierte mit seiner kleinen Familie total entspannt und lässig durch die Straßen!

Am vergangenen Sonntag spazierten die Cooper-Shayks gemeinsam durch Los Angeles. Paparazzi-Aufnahmen zeigen ein ziemlich relaxtes Dreiergespann: Daddy Bradley trägt seine kleine Prinzessin auf den Schultern, während Mama Irina megahappy neben den beiden herläuft. Immer wieder schaute sich das Pärchen verliebt an, sodass an diesem Tag nichts von einer Liebeskrise zu spüren war.

Erst Mitte Oktober hatten Bilder des Paares die Gerüchteküche über vermeintliche Beziehungsprobleme angeheizt. Mit großem Abstand schlurfte Irina damals ihrem Lebensgefährten hinterher und wirkte alles andere als glücklich. Auch der "Hangover"-Star schien nicht gerade die beste Laune zu haben.

DD / MEGA Bradley Cooper und Tochter Lea in Los Angeles, November 2018

Anzeige

DD / MEGA Bradley Cooper mit Töchterchen Lea und Irina Shayk in Los Angeles 2018

Anzeige

MEGA Bradley Cooper, Tochter Lea und Irina Shayk in New York 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de