Intime Einsichten bei Khloe Kardashian (34)! Hinter dem Reality-TV-Star liegen turbulente Zeiten. Im April diesen Jahres bekam sie mit ihrem Partner Tristan Thompson (27) Töchterchen True. Nur wenige Tage vor der Geburt der Schock: Der Basketballspieler hatte die werdende Mama betrogen. Dieser Umstand hatte offenbar Folgen für Khloe – sie hatte Probleme ihre Tochter zu stillen und litt dabei unter starken Schmerzen.

Auf Twitter offenbart Khloe durch welch schwierige Zeit sie gehen musste. "Ich habe wochenlang versucht zu stillen", schreibt der Keeping up with the Kardashians -Star auf seinem Account. "Es war schmerzhaft und noch dazu habe ich kaum Milch produziert." Auch den Grund für ihre Stillprobleme liefert Khloe gleich mit. Sie vermutet der Stress nach der Geburt setzte ihrem Körper zu.

Für die 34-Jährige war es ein großer Wunsch selbst zu stillen, weswegen sie nichts unversucht ließ. "Ich wurde von Ärzten untersucht, ich habe mich mit einer Stillberaterin getroffen, habe abgepumpt, Tee getrunken, Kekse gegessen, spezielle Massagen angewendet und so weiter. Nichts hat funktioniert", schreibt sie auf Twitter. Als True dann Gewicht verlor, sah sie sich gezwungen Säuglingsnahrung zu füttern.

MEGA Khloe Kardashian und Tristan Thompson in West Hollywood

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und ihre Tochter True Thompson

