Die Bombe platzte für Realitystar Khloe Kardashian (34) im April 2018: Die hübsche Blondine erfuhr vom Seitensprung ihres Lebensgefährten Tristan Thompson (27). Die Jeansdesignerin war damals mit Töchterchen True im neunten Monat schwanger. Viele Fans waren daher zutiefst entrüstet darüber, dass der Sportler seiner Partnerin so etwas so kurz vor der Geburt des Kindes antat! Das empfand auch Kylie Jenner (21) als absolutes No-Go – und verpetzte den NBA-Basketballspieler kurzerhand bei ihrer Schwester!

In der aktuellen Episode von Keeping up with the Kardashians läuten beim Thema "Affäre" die Alarmglocken. Die TV-Familie erinnert sich zu allem Übel an das Video, das im Frühjahr 2018 gerade überall im Netz kursierte und Tristans Unanständigkeiten mit gleich zwei Frauen zeigte. Kylie sah sich damals gezwungen, auf der Stelle zu handeln. "Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen, aber dachte, es wäre besser, wenn sie es von einem von uns erfährt, anstatt aus dem Internet. Wir wollten sie nicht beunruhigen, wussten aber auch, dass es das Richtige war und deswegen habe ich dann Khloe alles erzählt", erklärt die Selfmade-Milliardärin die heikle Situation.

Auch Kourtney (39) denkt in der Episode daran zurück, wie angewidert sie von Tristans Verhalten war. Und Kim (38) schildert ihre damalige Sorge, wie ihre Schwester Khloe das ganze Drama in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft wohl verkraften würde. Der Kardashian-Clan hielt natürlich zu Khloe und spendete ihr während dieser schwierigen Zeit viel Trost und Kraft. Umso überraschter waren sie wohl darüber, dass die kurvige Schönheit dem Profisportler allem Anschein nach verzieh.

MEGA Khloe Kardashian und TristanThompson

MediaPunch/Action Press Die Schwestern Kim, Khloe und Kourtney Kardashian auf der DASH-Eröffnungsparty in Miami

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

