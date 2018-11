Cathy Hummels (30) zieht ihr Ding durch – ohne sich von irgendjemandem reinreden zu lassen! Die Gattin von Nationalspieler Mats Hummels (29) ist schon lange nicht mehr "nur" Spielerfrau: Cathy hat sich ihr eigenes Business aufgebaut, hat aus ihrem Namen eine Marke gemacht und arbeitet zusätzlich erfolgreich als Model. Und trotz jeglicher Kritik an ihrer Person hat sie sich trotzdem nicht von ihrem zielstrebigen Weg abbringen lassen!

Seit Cathy im Rampenlicht steht, prasste schon so mancher Shitstorm auf die 30-Jährige ein – doch davon lässt sie sich heute nicht mehr verunsichern. "Wichtig: Man sollte sich trotz Kritik treu bleiben. Je bekannter man wird, desto mehr negative Stimmen gibt es", erklärte sie im Interview mit Bunte und beteuerte, dass sie eben nur auf Menschen höre, die ihr wirklich am Herzen liegen. Besonders eines sei unumgänglich, wenn man Erfolg haben will: "Sich nicht verstellen, sondern authentisch sein. Dazu gehört auch der Mut, nicht perfekt zu sein, sich vielleicht auch ungeschminkt zu zeigen. Keiner will in eine Scheinwelt gucken."

Deswegen setzt Cathy in sozialen Netzwerken auf Natürlichkeit: "Wichtig ist, dass man das tut, was man mag. Dann wird man auch von den richtigen Leuten gesehen." Und noch etwas habe ihr dazu verholfen, dieses Standing zu erlangen: "Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Wer mich bucht, bekommt, was er erwartet."

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Ehefrau von Mats Hummels

