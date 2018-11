Karriere-Neustart für Oliver Franck (43)! Bis Februar gehörte der Schauspieler noch zum Cast der Erfolgsserie GZSZ – dort verkörperte er den fiesen Anwalt Martin Ahrens, der seiner Frau häusliche Gewalt zufügte. Schließlich trennte sich seine TV-Ehefrau Nina von seiner Figur und das bedeutete sein Serien-Aus. Neun Monate später darf sich Oliver jetzt über eine Rolle in einer ganz neuen Serie freuen!

Das hat der Sender RTL in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Oliver spielt bald Dr. Sebastian Sander in der Krankenhaussendung "Nachtschwestern" – und bekommt dafür prominente Gesichter zur Seite gestellt: Ex-GZSZ-Kollegin Sila Sahin (32), Alles was zählt-Darsteller Nassim Avat, Unter Uns-Star Ines Kurenbach (39) und Tatort-Kommissarin Mimi Fiedler (43) sind ebenfalls mit von der Partie! Die Dreharbeiten haben gerade begonnen und sollen noch bis Februar 2019 andauern.

Die Zuschauer können sich auf ordentlich viel Action gefasst machen: "Alles, was nachts passiert, landet in der Notaufnahme: Verkehrsunfälle, betrunkene Teenies, Opfer von Kneipenschlägereien und manchmal auch peinliche Sex-Unfälle", heißt es in der Bekanntgabe. Freut ihr euch schon auf "Nachtschwestern"? Stimmt ab!

WENN Schauspieler Oliver Franck in Hamburg

WENN.com Sila Sahin, Schauspielerin

Christian Augustin/Getty Images Oliver Franck, Schauspieler

