Justin Bieber (24) und seine Frau Hailey (22) genießen ihr Leben als frisch verheiratetes Paar in vollen Zügen. Erst im Sommer dieses Jahres überraschten sie alle mit ihrer Blitz-Verlobung und vor Kurzem sollen sie tatsächlich den Bund fürs Leben geschlossen haben. Seitdem sind der Sänger und das Model voll im Turtel-Modus. Justin fühlt sich in der Rolle des Ehemannes offenbar pudelwohl und möchte seiner Gattin zum Geburtstag deshalb ein ganz besonderes Geschenk machen.

Am 22. November wird Hailey 22 Jahre alt und das ist ihr erster Ehrentag als Mrs. Bieber. Da die Amerikaner an diesem Tag Thanksgiving feiern, werden Justin und seine Herzdame Zeit mit ihrer Familie verbringen. Danach hat der 24-Jährige noch eine Überraschung für seine Liebste in petto. "Er will sie zu einer romantischen Reise zu zweit entführen, um ihr zu zeigen, wie wichtig sie ihm ist. Er ist momentan so glücklich und zufrieden mit seinem Leben und ist überzeugt, dass er das Hailey zu verdanken hat", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Außerdem wolle er ihr Blumen und jede Menge Präsente überreichen.

Erst kürzlich drohten allerdings dunkle Wolken am Liebeshimmel von Hailey und Justin aufzuziehen. Denn angeblich war sich das Paar bezüglich seiner Zukunftspläne uneinig. Während Justin am liebsten schnellstmöglich eine Familie gründen will, soll die Laufstegschönheit sich weiterhin auf ihre Karriere in der Modewelt konzentrieren wollen.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Instagram / haileybaldwin Justin Bieber und Hailey Baldwin

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in Beverly Hills

