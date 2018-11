Country-Star Dolly Parton (72) ist verliebt wie am ersten Tag! Dabei ist die freche und immer bunt gekleidete Sängerin seit mehr als 52 Jahren mit Carl Thomas Dean verheiratet, den sie im zarten Alter von 18 Jahren kennenlernte. Aber was ist das Geheimnis ihrer Ehe? In einem Interview spricht die Patentante von Miley Cyrus (25) über die Beziehung zu ihrem Mann und verrät: Ihre Liebe begann alles andere als romantisch!

Gegenüber People packt die Grammy-Preisträgerin jetzt aus und spricht über die Anfänge ihrer Beziehung. Bei ihrem ersten Date führte der ehemalige Bauarbeiter die Songwriterin zum Abendessen aus – in ein alles andere als romantisches Restaurant. "Er fuhr zum Drive-in-Schalter und holte unser Essen bei McDonald's", erinnert sich die 72-Jährige an ihr erstes Treffen mit ihrem späteren Ehemann. Mit dem Fast Food an Bord fuhren die Turteltauben an ein ruhiges Plätzchen. "Carl geht gerne an Orte, an denen er sich wohlfühlt", begründet der Country-Star die Location-Auswahl ihres Mannes.

Seit den 70er Jahren steht die Grammy-Preisträgerin nun schon auf der Bühne. Anders als die Songwriterin ist ihr Ehemann aber nie im Rampenlicht zu sehen. Auch als Paar treten die beiden nicht in der Öffentlichkeit auf. "Ich bin viel unterwegs. Aber wir genießen dann die Zeit, die wir miteinander haben und die kleinen Dinge, die wir zusammen machen", sagt der Country-Star über das Geheimnis seiner Ehe.

Sundholm,Magnus Dolly Parton im Oktober 2018

SUZANNE CORDEIRO/AFP/Getty Images Dolly Parton bei einem Konzert 2016

David Becker/Getty Images Dolly Parton auf dem Red Carpet der ACM-Awards 2016

