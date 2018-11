Nach ihrer beinahe tödlichen Überdosis im Sommer ist Demi Lovato (26) wieder auf dem Weg der Besserung. In der schweren Zeit im Entzug konnte sich die Sängerin auf gute Freunde wie Selena Gomez (26) verlassen, die in der Öffentlichkeit sogar Demis Drogenrückfall thematisiert hatten – anscheinend jedoch nicht in ihrem Interesse. Die 26-Jährige kappte nicht nur die Online-Freundschaft zu Selena, sondern löschte auch ihren engen Buddy Nick Jonas (26)!

Dabei stehen sich Demi und Nick eigentlich ziemlich nah, standen gemeinsam für "Camp Rock" vor der Kamera oder waren zusammen auf Tour. Trotzdem folgt die "Sorry Not Sorry"-Interpretin dem Musiker jetzt nicht mehr auf Instagram. Genau wie Selena hatte sich auch Nick nach dem Zwischenfall zu Wort gemeldet und seine Sorgen auf Twitter publik gemacht – was wohl der Grund für Demis Netz-Verbannung sein könnte.

Auf ihrem Twitter-Account hatte Demi kurz zuvor kritisiert, dass wahre Freunde keine Interviews nach einem solchen Zwischenfall geben würden. Ein Seitenhieb gegen Nick und Selena? Die beiden sind nicht die Einzigen, die von ihrer Entscheidung betroffen sind: Nach einem Gespräch mit einem US-Magazin muss auch Iggy Azalea (28) die Konsequenzen tragen und wurde von ihr entfernt.

SIPA PRESS / ActionPress Demi Lovato in Los Angeles, Februar 2017

Christopher Polk/Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez bei den MTV Video Music Awards 2011

Getty Images Iggy Azalea und Demi Lovato bei den iHeartRadio Music Awards

