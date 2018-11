Demi Lovato (26) sorgt für Verwirrung! Seit ihrer lebensgefährlichen Überdosis im Sommer musste die Sängerin einiges durchmachen. Ihre Freunde hatten ihr in dieser schweren Zeit immer wieder öffentlich den Rücken gestärkt. Dennoch scheint die Musikerin nun mit einigen ihrer vermeintlichen Unterstützern abrechnen zu wollen. Erst vor Kurzem hatte sie ihre ehemals beste Freundin und Background-Tänzerin Dani Vitale entlassen. Angeblich habe sie Details über Demis Gesundheitszustand ausgeplaudert. Doch damit nicht genug: Jetzt kündigte Demi offenbar auch ihrer langjährigen BFF Selena Gomez (26) die Freundschaft!

"Wahre Freunde führen keine Interviews, nachdem man eine Überdosis hatte", verkündete die 26-Jährige vor Kurzem via Twitter, nachdem einer ihrer Follower Danis Entlassung kritisiert hatte. Demis Fans waren sich daher sicher, dass das Ex-Disney-Sternchen mit ihrem Tweet auf den Streit mit Dani anspielte – doch Demi stellte wenig später klar: "Ich spreche nicht von Dani Vitale." Nur einen Tag nach diesem Vorfall entfolgte Demi dann ihrer BFF Selena auf Instagram. Alles nur Zufall? Oder hat die "Sober"-Interpretin Sel damit tatsächlich öffentlich die Freundschaft gekündigt?

Ein möglicher Grund für den vermeintlichen Bruch zwischen den beiden Freundinnen könnte ein Interview sein, das Selena im September mit dem Magazin Elle geführt hatte. Darin spricht die Sängerin unter anderem über die Überdosis ihrer Freundin. "Alles, was ich dazu sage, ist: Ich habe mich persönlich mit ihr in Verbindung gesetzt. Ich habe das nicht in die Öffentlichkeit getragen. Das wollte ich nicht", ließ die Ex von Justin Bieber (24) damals verlauten.

United Archives GmbH/ActionPress Demi Lovato bei den American Music Awards 2017

Splash News Selena Gomez und Demi Lovato

Getty Images Selena Gomez bei Billboard Women In Music 2017

