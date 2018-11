Ihr großes Comeback scheiterte: Für G-Eazy (29) und Halsey (24) wird es definitiv kein Happy End geben. Jedenfalls nicht zusammen: Während der Rapper noch ein wenig an seiner Ex-Freundin hängt, scheint diese wiederum schon wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Die Sängerin wurde mit einem Musiker-Kollegen gesehen und die zwei sollen sehr vertraut miteinander gewirkt haben. Ist Halsey etwa schon wieder vergeben?

Turtelt die 24-Jährige mit einem vier Jahre jüngeren Nachwuchstalent? Am Dienstag sind sie und der britische Künstler Yungblud gemeinsam aus einem Tonstudio gekommen. Wie TMZ berichtet, seien die zwei auffällig nah nebeneinander hergelaufen. Außerdem hatte Halsey ein großes Blumengesteck und eine Geschenktasche in der Hand – ob es sich dabei wohl um kleine Zuneigungen von ihrem potenziellen Neu-Boyfriend handelte?

Zuletzt wurde der "Bad at Love"-Interpretin eine Turtelei mit Sänger John Mayer (41) nachgesagt. Doch diese Gerüchte schaffte sie neulich selbst mit einem deutlichen Statement aus der Welt: "Ich habe eine bahnbrechende Idee: Was ist, wenn wir weibliche Künstlerinnen erlauben, Freunde zu haben, ohne ihnen gleich zu unterstellen, dass sie miteinander schlafen?", schrieb sie via Twitter.

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Instagram / yungblud Yungblud im September 2018

Instagram / iamhalsey John Mayer und Halsey, Musiker

