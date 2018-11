Dieser Anblick ließ G-Eazy (29) schmachten! Seit wenigen Wochen ist es gewiss: Das On-Off-Paar G-Eazy und Halsey (24) gehen erneut getrennte Wege. Für die Sängerin aber bei Weitem kein Grund, sich mit Eiscreme ins Bett zu verziehen. Sie lieferte erst am Donnerstag eine Mega-Show im superheißen Fummel auf einem der größten Events des Jahres, der Victoria's Secret Fashion Show, ab. Damit brachte sie nicht nur die Zuschauer ganz schön ins Schwitzen – sondern auch G-Eazy: Halseys sexy Erscheinung soll ihn wieder ganz scharf auf seine Ex machen!

"G-Eazy vermisst Halsey definitiv und all diese sexy Fotos von ihr von der Victoria's Secret Fashion Show zu sehen, war für ihn nur eine Erinnerung daran, was er aktuell verpasst", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Die Musikerin habe dem Rapper demnach ganz schön eingeheizt. "Er fand, dass Halsey unglaublich heiß aussah und war wahnsinnig eifersüchtig, wenn er an all die Kerle dachte, die wegen Hasley anfangen zu sabbern."

Doch nicht nur die Performance bei der begehrten Modeveranstaltung brachte den 29-Jährigen zum Überdenken des Beziehungsendes. Auch ihr Poison Ivy-Look auf ihrer Halloweenparty habe beim Hip-Hop-Künstler etwas ausgelöst: "Halseys sexy Halloweenkostüm hat ebenfalls Gefühle der Eifersucht zurückgebracht, weil er weiß, dass sie jeden Typen haben kann." Er wolle zwar mit der Romanze abschließen, dennoch mache es ihm Halsey mit ihrem attraktiven Auftreten in der Öffentlichkeit schwer.

Getty Images Halsey bei der Victoria's Secret-Show

Splash News Halsey auf der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Halsey und G-Eazy bei den HeartRadio Music Awards 2018

