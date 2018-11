Hat sich John Mayer (41) wirklich die nächste Promi-Lady geschnappt? Neusten Gerüchten zufolge soll der Casanova mit Halsey (24) anbandeln. Die Sängerin ist seit ihrer Trennung von On-Off-Freund G-Eazy (29) wieder zu haben. Immer wieder tauschen sich die Musiker im Netz aus und kommentieren gegenseitig ihre Beiträge. Jetzt hat sich die 24-Jährige zum ersten Mal selbst zu Wort gemeldet: Was läuft wirklich mit John?

Auf ihrem Twitter-Account platzte der "Eastside"-Interpretin der Kragen. Ihre Beziehung zu dem 41-Jährigen sei rein platonisch: "Ich habe eine bahnbrechende Idee: Was ist, wenn wir weibliche Künstlerinnen erlauben, Freunde zu haben, ohne ihnen gleich zu unterstellen, dass sie miteinander schlafen?" Sie wisse, wie schwierig und ehrgeizig dieses Vorhaben sei, meinte sie ironisch. Halsey forderte: "Lasst es uns versuchen."

In Sachen Liebe läuft es bei der Chartstürmerin nicht ganz so gut wie in ihrer Karriere. Als einer von sieben Acts durfte Halsey bei der diesjährigen Fashion-Show von Victoria's Secret in New York auftreten. Auf ihrem Instagram-Account schwärmte sie von dieser Performance als sie beste ihres Lebens.

Getty Images John Mayer in Hollywood

Instagram / iamhalsey John Mayer und Halsey, Musiker

Getty Images Halsey bei der Victoria's Secret Fashion Show in New York City

