Am 20. November 1947 gaben sich Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Philip (97) in der Londoner Westminster Abbey das Jawort. Ganze 71 Jahre, vier Kinder, acht Enkel und bald acht Urenkel (Herzogin Meghan, 37, ist gerade in anderen Umständen) ist das jetzt her – und noch immer sind die Monarchin und ihr Prinzgemahl ein eingespieltes Team. Ihre langjährige Liebe konnten die beiden jetzt allerdings nicht gemeinsam feiern. Die Queen und Prinz Philip verbrachten ihren 71. Hochzeitstag getrennt voneinander!

Wie Mirror berichtet, verzichten die Royals in diesem Jahr auf besondere Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestages ihrer Ehe. Stattdessen widmete sich die Queen offensichtlich beruflichen Angelegenheiten. Sie besuchte die "Royal Institution of Chartered Surveyors" (zu Deutsch: Royale Institution angeheuerter Gutachter) und würdigte deren 150-jähriges Bestehen in London. Ihr Gatte, der sich längst in den "royalen Ruhestand" verabschiedet hatte, soll die Queen nicht begleitet haben.

Anders lief das noch im vergangenen Jahr ab. Zum 70. Hochzeitstag hatten die britische Königin und ihr Gatte eine kleine Zeremonie in ihrer Traukirche abhalten lassen. Auch Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71), Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) und Prinz Harry (34), damals noch ohne Meghan, hatten die Festlichkeiten besucht.

