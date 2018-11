Damit hätte Sarah Michelle Gellar (41) kurz vor dem US-Erntedankfest wohl nicht gerechnet! Am 22. November ist es endlich wieder so weit: Wie an jedem vierten Donnerstag im November wird Thanksgiving gefeiert. Ganz vorne an der Front der begeisterten Stars und Sternchen? Die Buffy-Beauty. Nur wenige Tage vor dem Familienfest setzte die Schauspielerin nicht nur ihren heißen Body in Szene, sondern entfachte auch eine hitzige Diskussion mit ihren 2,2 Millionen Followern. Vermittelt die Zweifachmama etwa ein bedenkliches Body-Image?

Auf Instagram präsentierte die 41-Jährige das Ergebnis eines Unterwäsche-Shootings. Die Fotoreihe zeigt Sarah in sexy Lingerie mit aufreizenden Posen und laszivem Blick. "Ich werde sie (die Bilder, Anm. d. Red.) einfach überall im Haus anbringen, um mich selbst zu ermahnen, mich am Donnerstag nicht zu überfressen", lauteten ihre Zeilen dazu – zu viel für einige Fans! "Dein Post ist sehr problematisch. Es ist enttäuschend, dass du deine Plattform nutzt, um Frauen zum Dünnsein anzuheuern – und das noch dazu an so einem jährlichen Feiertag wie Thanksgiving", empörte sich eine Userin. "Du solltest dir besser darüber im Klaren sein, dass du eine Vorbildfunktion für junge Mädchen hast", ärgerte sich eine weitere.

Die Liebste von Freddie Prinze Junior (42) wollte diesen Shitstorm nicht auf sich sitzen lassen und schaffte das Missverständnis umgehend aus der Welt. "Ich wollte keinesfalls Body-Shaming betreiben! Ich liebe Thanksgiving, aber leider sind meine Augen oftmals größer als mein Magen und ich neige dazu, mich zu überessen", entschuldigte sie sich. Es sei zu keinem Zeitpunkt ihre Absicht gewesen, jemanden zu beleidigen oder ein falsches Bild zu vermitteln.

Nikki Nelson / WENN Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze, Jr. bei der Premiere von "The Grudge 2" in Los Angeles

Alison Buck/Getty Images for Alliance Of Moms Sarah Michelle Gellar im November 2018 in Los Angeles

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar, Schauspielerin

