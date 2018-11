Dieser Tag wird ein ganz besonderer für sie! Diane Kruger (42) hält ihr Privatleben am liebsten aus der Öffentlichkeit heraus – Pärchenschnappschüsse und öffentliche Liebesbekundungen haben absoluten Seltenheitswert! So behielt die deutsche Schauspielerin auch bis zum Schluss für sich, dass sie und ihr Liebster Norman Reedus (49) Eltern werden. Seit wenigen Wochen ist der Nachwuchs auf der Welt und die Familie verbringt ihr erstes Thanksgiving zu dritt. Ein wunderbarer Grund für Diane, ihre alten Vorsätze über Bord zu werfen und ihrem Freund via Social Media eine süße Liebeserklärung zu machen.

"Lieblingszeit des Jahres. Happy Thanksgiving allerseits", wünscht die 42-Jährige ihren Fans auf ihrem Instagram-Profil. Auf ein Liebes-Pic mit Norman warten die Follower zwar vergebens, doch immerhin wendet sie sich mit ungewohnt liebevollen Worten an ihre bessere Hälfte: "Ich bin in diesem Jahr für so vieles dankbar und ich bin wirklich überglücklich, dass ich dich, Norman Reedus, getroffen habe – und so viele himmlische Geschenke des Lebens mit dir teilen darf."

Das wohl schönste Geschenk, das das Leben bis jetzt für das Paar bereithielt, war mit Sicherheit die Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Viel ist bislang noch nicht über den Wonneproppen bekannt: Neben dem Namen und dem Geschlecht ist es ein wohlbehütetes Geheimnis, wann genau der Knirps das Licht der Welt erblickte.

Richard Buxo / Splash News Diane Kruger bei einer Fashion Show in New York

Getty Images Schauspieler Norman Reedus und Diane Kruger 2015 in Toronto

Angela Weiss/AFP/Getty Images Diane Kruger bei der Met Gala 2018

