Es lief wohl ganz anders als erhofft! Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) sind kein Paar mehr. Nur zwei Monate nach der TV-Ausstrahlung des diesjährigen Bachelorette-Finales im September gaben die beiden Anfang November ihr Liebes-Aus bekannt. Nach einer anfänglichen Geheimniskrämerei hat der 30-Jährige inzwischen sein Schweigen gebrochen – mit einem traurigen Geständnis: Von Nadine habe er nie die berühmten drei Worte gehört.

Im Interview mit RTL legte der Fitnesstrainer einen kleinen Seelen-Striptease hin: "Ich habe ihr irgendwann auch gesagt, dass ich sie liebe. Sie hat mir das aber nie gesagt, da kam relativ wenig." Es war offensichtlich Alex gewesen, der mehr in die Beziehung investiert hatte als die 33-Jährige. Er habe auch nach Wohnungen in Berlin gesucht und hatte vor, seine Heimat in Gammelsby in der Nähe von Kiel für sie zu verlassen.

Der sportliche Strahlemann vermisse seine Ex noch immer: "Wenn man Gefühle für jemanden aufgebaut hat, wird das nicht innerhalb weniger Tage weggehen." Langsam, aber sicher geht es Alex wieder besser, er habe seine positive Art schon zurückbekommen. Zwischen den beiden herrsche allerdings nach wie vor Funkstille.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Alexander Hindersmann, "Die Bachelorette"-Finalist 2018

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein auf Bonaire

Splash News Nadine Klein

