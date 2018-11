Herzogin Kate von Cambridge (36) ist stilsicher wie immer! Mit ihren stets perfekt ausgewählten Kleidern und Kostümen zählt die Gattin von Prinz William (36) zu den stylischsten Royals überhaupt – dabei setzt die Mutter von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis am Liebsten auf dunkle Töne und Pastellfarben sowie elegante Pumps. Auch mit ihrem neusten Look bewies die Britin nun ihr Modebewusstsein: Kate präsentierte sich jetzt in einem edlen Herbst-Outfit inklusive Minirock!

Bei ihrem Besuch des Londoner University College, den sie ohne ihren Ehemann absolvierte, legte die 36-Jährige einen glänzenden Auftritt hin! Das zeigen die Paparazzi-Aufnahmen der Royal-Beauty. Passend zum Anlass kleidete die Herzogin sich in ein schickes College-Outfit in Herbstfarben: einen burgunderroten Blazer und einen darauf abgestimmten Rock. Durch den gewagten Saum ihres Gewands, der erst einige Zentimeter über dem Knie endete, zeigte Kate sogar ungewohnt viel von ihren superschlanken Beinen!

Mit der Wahl ihrer Kleidung ist Kate auch häufig ein Vorbild für andere – viele wollen genau so aussehen, wie sie: Das blaue Zara-Kleid beispielsweise, das sie sich im vergangenen Sommer für günstige 50 Euro schnappte, war sofort ausverkauft. Und auch dieser elegante Herbst-Look wird sicherlich wieder ein Verkaufsschlager.

Getty Images Herzogin Kate in London 2018

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate von Cambridge in London

