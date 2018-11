Schon vor ihrer glanzvollen Musikkarriere war Rihanna (30) ein echter Hingucker! Ehe sie 2005 als Sängerin international bekannt wurde, hatte sie in ihrer Heimat Barbados gelebt. Dort nahm sie an ihrer High School mit 16 Jahren an einem Beauty-Wettbewerb teil – und wurde zur Schönheitskönigin gewählt. Dass die heute 30-Jährige tatsächlich schon als Jugendliche mit ihrem Aussehen alle Blicke auf sich zog, beweisen jetzt alte Fotos des R&B-Stars.

Die Familienfotos zeigen Rihanna als süßen Teenager und geben seltene Einblicke in ihr Leben vor dem Karrierestart. Ob mit Rastas bis zum Hintern oder hipper Neunziger-Sonnenbrille: Ihr charmantes Lächeln war früher schon zum Dahinschmelzen. Papa Ronald, Mama Monica und ihre Geschwister sind ebenfalls auf den Bildern zu sehen. Die "Diamonds"-Interpretin wuchs mit zwei jüngeren Brüdern und drei Halbgeschwistern auf und strahlte auf den Aufnahmen mit allen um die Wette.

Von Rihannas sonnigem Gemüt bekommen die Fotografen auch heute noch nicht genug. Bei ihrem Auftritt bei der Met-Gala im Mai sorgte die Musikerin mit ihrer Ausstrahlung und einem glamourösen Päpstinnen-Outfit für große Begeisterung.

MEGA Rihanna als Teenager

MEGA Rihanna als Jugendliche

MEGA Rihanna als Teenager bei einem Wettbewerb

MEGA Rihanna als Teenager

MEGA Rihanna (r.) mit zwei Familienmitgliedern

MEGA Rihanna und ihre Schwester früher

MEGA Rihanna und ihr Vater früher

WENN.com Rihanna und ihre Familie



