Sie war unsere Dschungelkönigin 2018: Jenny Frankhauser (26)! In der zwölften Staffel der Abenteuersendung Ich bin ein Star – Holt mich hier raus mauserte sich die Schwester von Daniela Katzenberger (32) zur absoluten Favoritin. Sie quälte sich durch eklige und gefährliche Challenges und sahnte mit ihrem Kampfgeist am Ende die begehrte Krone ab! Vor ihrem Sieg begeisterte die Ludwigshafenerin ihre Fans hauptsächlich mit ihrem Gesangstalent. Aktuell knüpft sie nun wieder daran an, zeigt sich im Netz am Mikrofon. Doch warum tat Jenny das nicht direkt nach ihrem Dschungel-Erfolg?

Schließlich wäre Jenny zu diesem Zeitpunkt medial im Mittelpunkt gestanden und hätte dadurch ihre Musik pushen können – doch die Neu-Brünette entschied sich anders und das hat einen guten Grund, wie sie in ihrer Instagram-Story offenbart: "Ich hätte direkt nach dem Dschungel die Aufmerksamkeit nutzen können, aber habe es nicht getan, weil Musik für mich ausschließlich Gefühl ist!" Die Influencerin verbinde mit der Tonkunst so viel mehr, wie sie weiter verrät. "Ich habe es immer nur für meinen Papa gemacht", schreibt Jenny.

Denn ihr Vater verstarb im Mai 2017 völlig überraschend und das riss der TV-Bekanntheit den Boden unter den Füßen weg. Kurz nach seinem Ableben verarbeitete Jenny ihre tiefe Trauer in emotionalen Songs, die sie auf ihren sozialen Plattformen postete.

Facebook / Jennifer Frankhauser Jennifer Frankhauser 2015

United Archives GmbH / ActionPress Jennifer Frankhauser, TV-Bekanntheit

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

