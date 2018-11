Bei Bauer sucht Frau übernimmt sie die Rolle des Amors und in ihren Songs singt sie auch selbst von ihren Liebsten! Eingesessene Fans wissen, dass Kult-Moderatorin Inka Bause (50) auch als Schlagersängerin Herzen schneller schlagen lässt. Eines ihrer neuen Hits auf ihrem Album "Mit offenen Armen" heißt "Eddi" – und damit ist kein Mann gemeint! Die Blondine widmete dieses Lied ihrem geliebten Hund!

Im Interview mit Promiflash erklärt sie, was dahinter steckt: "Dieser Hund ist von seinem Wesen auch so unglaublich wichtig für mich. [...] Wenn ich meinen Hund nicht hätte, dann würde ich nicht so lange leben, wie ich hoffentlich leben werde." In ihrem Vierbeiner sehe Inka eine Art Lebensversicherung, weil er sie im Grunde dazu zwingt, dreimal mindestens eine Stunde mit ihm in den Wald zu gehen. Das Leben der Blondine sei deshalb völlig nach ihrem Vierbeiner gerichtet, weshalb sie ihm sozusagen ihre Gesundheit verdanke.

Eine Person ist von Inkas Übermaß an Emotionen für ihren Hund aber nicht so angetan: "Meine Tochter schämt sich in Grund und Boden, dass ich ein Lied über meinen Hund singe", gibt sie zu. Die Meinung der mittlerweile 22-jährigen Anneli Bruch findet die Promi-Mama Gott sei Dank aber amüsant.

WENN.com Inka Bause beim Radio B2 Schlagerhammer

Anzeige

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Inka Bause beim Bambi 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de