Der Hype um die Kelly Family wird vermutlich niemals abklingen! Erst im Mai 2017 knüpften die Mitglieder der Kult-Band an ihre 40-jährige Karriere an und wagten ein Comeback. Glücklicherweise wurden die Kellys von ihren Fans mit offenen Armen zurück in den Charts empfangen. Ihr Reunion-Album "We Got Love" landete mit Rekordgeschwindigkeit auf Platz eins der offiziellen deutschen Charts. Jetzt gibt es wieder einen Grund zur Freude: Auch die Nachfolgerplatte schaffte es an die Spitze!

Auf dem offiziellen Facebook-Account der Band wird der Triumph festgehalten: Das Album "We Got Love – Live in Loreley" konnte mit dem Erfolg seines Vorgängers mithalten! "Auch in diesem Jahr haben wir es auf Platz eins der Deutschen Album Charts geschafft! Das ist unfassbar und wir haben es euch allen zu verdanken! Wir haben die besten Fans der Welt", lautet die erfreuliche Botschaft. Die Liebhaber der Kelly-Hits sind von der Platzierung nicht überrascht: Die Kommentarspalte strotzt nur so vor positivem Feedback.

Da können die Sängerinnen und Sänger im kommenden Jahr ja selbstsicher ihre Tournee in Angriff nehmen. In über 20 Konzerten wird die Kelly Family in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ihre alten Songs trällern, die Bühnen aber auch mit neuen Liedern einheizen.

Helen Sobiralski/Universal Music Group The Kelly Family 2017

Becher/WENN.com Die Kelly Family beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

