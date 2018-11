Sind diese Ringe mehr als nur ein modisches Accessoire? Seit ein paar Wochen brodelt die Gerüchteküche: Model Cara Delevingne (26) und Schauspielerin Ashley Benson (28) zeigen sich auffällig oft zusammen in der Öffentlichkeit und wurden sogar schon knutschend miteinander erwischt. Ein offizielles Paar-Outing gab es von den beiden bislang allerdings nicht. Jetzt geben Fotos Anlass zu der Vermutung, dass sie trotzdem schon die nächste Beziehungsebene erklommen haben.

Die Schnappschüsse, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Ashley und Cara gemeinsam auf dem Weg zum Mandrake Hotel in London. Besonders auffällig an den Aufnahmen, die am Donnerstag gemacht wurden: Die beiden Blondinen scheinen den gleichen filigranen Schmuck an ihren Ringfingern zu tragen. Haben sie sich etwa die Frage aller Fragen gestellt?

Im September hatte es zwischenzeitlich so gewirkt, als hätte Ashley die Beziehung zu Cara mit dem Markieren eines Postings bekannt gegeben. Allerdings verkündete die Pretty Little Liars-Darstellerin wenig später, bloß Opfer einer Hacker-Attacke geworden zu sein.

Splash News Cara Delevingne

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson in Los Angeles

Splash News Ashley Benson in Paris

