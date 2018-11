Startet Riccardo Simonetti jetzt lieber international durch? Der Paradiesvogel zählt längst zu den ganz großen Influencern Deutschlands. Mit seinem außergewöhnlichen Look – den langen, stets gestylten Haaren und den superschillernden Kostümen – erfreut sich Riccardo jedoch auch über die Heimat hinaus an großer Beliebtheit. Andauernd jettet der Blogger mittlerweile durch die Welt, besucht in der letzten Zeit sogar vermehrt Veranstaltungen in Amerika. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, warum er sich in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten so besonders wohlfühlt!

Bei der Bambi-Verleihung 2018 kam Riccardo aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich war gerade auf einem Event in L.A. und die Leute haben einfach nur gejubelt, weil sie fanden, dass ich toll aussah. Die feiern das einfach. Das ist so motivierend und unterstützend." In Amerika würden es die Menschen einfach viel mehr schätzen, wenn man sich individuell gibt: "Und deshalb läuft das für mich in Amerika einfach so gut. Ich bin dort und die Leute auf der Straße sind so positiv und alle wollen Fotos mit einem machen."

Bedeutet das jetzt etwa, dass Riccardo seinem Heimatland komplett den Rücken kehren könnte? Wohl eher nicht! Der Autor betonte auch, wie wichtig ihm seine feste Community hierzulande ist: "Und umso schöner ist es aber auch, wenn man zurück nach Deutschland kommt und das Gefühl hat: 'Oh mein Gott. Ich treffe endlich wieder Fans!'" Da brauchen sich die Follower also offenbar keine Gedanken machen – die heimischen Supporter scheinen immer noch Riccardos Nummer eins zu sein!

Instagram / riccardosimonetti Kim Kardashian und Riccardo Simonetti

Anzeige

Splash News Riccardo Simonetti beim Bunte New Faces Award 2018

Anzeige

AEDT/ Wenn.com Riccardo Simonetti bei einer Party der Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de