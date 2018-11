Es wird besinnlich! Die Sing meinen Song-Fans haben Grund zur Freude. Bis die neue Staffel des beliebten TV-Formats an den Start geht, dauert es zwar noch einige Monate, ganz auf den Charme der Show verzichten müssen die Zuschauer bis dahin aber trotzdem nicht. Ganz nach alter Tradition werden die Stars der letzten Ausgabe auch in diesem Jahr mit einem Weihnachtskonzert (27.11., 20:15 Uhr) für Gänsehaut sorgen. Neben ihren selbst ausgesuchten Titeln werden die Musiker auch die Wünsche ihrer Kollegen erfüllen – aber auf welche Hits dürfen sich die Zuschauer freuen?

Die Lieblings-Weihnachtssongs der Stars im Überblick:

Judith Holofernes (42): „Love the One You're With“ von Stephen Stills

Leslie Clio: „What A Wonderful World“ von Louis Armstrong

Marian Gold: „Love Will Find A Way” von Alphaville

Mary Roos: „Lass es schneien“

Rea Garvey im Duett mit Leslie Clio: „Fairytale of New York“ von The Pogues

Mark Forster: „White Christmas“ von Bing Cosby

Johannes Strate (38): „This Is the New Year” von A Great Big World

Mark Forster (34) wird mit "Last Christmas" von Wham! den Mitschmetter-Song überhaupt performen – und das auf Wunsch von Marian Gold (64). Begeistert ist der Brillenträger von dieser Aufgabe aber nicht, wie er gegenüber Vox zugibt. "Böse Stimmen behaupten: Das ist der Zonk unter den Weihnachtsliedern!" Ob er die Nummer so interpretieren kann, dass auch die "Last Christmas"-Gegner mitsummen werden? Rea Garvey (45) wird seine Kollegen mit einer Version von Lou Reeds (✝71) "Perfect Day" beglücken und damit sicher für das eine oder andere kullernde Tränchen sorgen. Leslie Clio (32) performt ebenfalls einen beliebten Klassiker. Mit Melanie (✝34) Thortons "Wonderful Dream" singt sie die TV-Weihnachtshymne schlechthin.

Die Wunschsongs im Überblick:

Mary Roos: „Home for Christmas“ von Maria Mena (Wunsch von Leslie Clio)

Leslie Clio: „Wonderful Dream“ von Melanie Thornton (Wunsch von Mark Forster)

Judith Holofernes im Duett mit Johannes Strate: „Baby It’s Cold Outside“ von Frank Loesser (Wunsch von Johannes Strate)

Marian Gold: „Starman“ von David Bowie (Wunsch von Rea Garvey)

Mark Forster: „Last Christmas“ von Wham! (Wunsch von Marian Gold)

Rea Garvey: „Perfect Day“ von Lou Reed (Wunsch von Judith Holofernes)

Johannes Strate: „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski (Wunsch von Mary Roos)

Mit "Lass es schneien" von William Wahl wird Mary Roos (69) einen ihrer persönlichen Lieblingstitel performen. Johannes Strate hingegen wagt sich unter anderem an einen echten Kindersong. Er wird, auf Wunsch von Mary, "In der Weihnachtsbäckerei" singen. Aber das war natürlich noch nicht alles, denn jeder der diesjährigen Show-Teilnehmer wird gleich zweimal zum Mikro greifen.

