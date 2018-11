Bringt Kerry Katona (38) sich etwa für die Männerwelt in Form? Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ist erst seit wenigen Tagen wieder Single. Sie weiß aber schon ganz genau, wie sie sich ihren nächsten Traummann angeln will: Kerry versucht es in der britischen Kuppelshow "Celebs Go Dating". Dafür scheint die vierfache Mutter aber noch ein bisschen an ihrer Figur arbeiten zu wollen. Sie ist auf einmal im Fitness-Modus – und hat eine ziemlich ungewöhnliche Motivationshilfe!

Die 38-Jährige lässt ihre über 300.000 Instagram-Follower immer an ihrem Leben teilhaben. Jetzt überraschte sie ihre Fans allerdings mit einem völlig unüblichen Posting: Sie filmte sich beim Sport! In ihrem Sit-up-Video verrät Kerry keuchend, dass ihr ausgerechnet die Talksendung "The Jeremy Kyle Show" den richtigen Schwung für ihre Bauchmuskelübungen gegeben habe. Zu ihrem Clip schrieb sie scherzhaft: "Oh mein Gott, ich klinge, als würde ich in den Wehen liegen."

Aber schwitzt die Ex-Dschungelkönigin hier wirklich, um bei der TV-Liebes-Suche bessere Chancen zu haben? Kerry wäre ein Happy End in der Liebe jedenfalls zu wünschen. Immerhin hat sie bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Andy Barnes / SplashNews.com Kerry Katona bei der Thorpe Park Fright Night

Twitter / Kerry Katona Kerry Katona, Sängerin

