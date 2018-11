Der Malle-Star Jens Büchner (✝49) erlag am 17. November nach einem schweren Kampf seinem Krebsleiden. Nachdem am vergangenen Dienstag bereits die Einäscherung im kleinen Kreise stattgefunden hat, nahmen am Freitagabend rund 30 Freunde vom Verstorbenen Abschied. Unter ihnen waren auch der Sänger Marc Terenzi (40) und Kattia Vides (30). Auf der Trauerfeier fanden die beiden rührende Worte für den Schlagersänger.

Marc war mit Jens 2017 zusammen im Dschungelcamp und behält seinen Kollegen als besonderen Menschen in Erinnerung. Im Interview mit Bild verriet der 40-Jährige, dass er schon beim ersten Kennenlernen eine innige Verbindung zu dem Auswanderer gespürt habe und er für ihn ein Vorbild sei. "Jens war einer der herzlichsten Menschen, die ich kannte. Er dachte nur an andere Leute und wollte, dass alle glücklich sind", erzählte er sichtlich gerührt. Darauf angesprochen, wie er von Jens' Tod erfuhr, rang Marc um Fassung und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten: "Es ist schwer für mich. Ich kann das immer noch nicht glauben."

Auch für das Reality-TV-Sternchen Kattia Vides sei der plötzliche Tod von ihrem guten Freund Jens noch immer ein großer Schock. Das letzte Mal gesehen habe sie ihn vor zwei Monaten bei einem Besuch in dessen Faneteria. "Ich behalte Jens als einen warmherzigen Menschen in Erinnerung, der immer ein Grinsen im Gesicht hatte und immer offen, direkt und voll-motiviert war", sagte die sichtlich gerührte 30-Jährige im Gespräch. Er sei einer der wenigen Menschen gewesen, der an sie während ihrer Zeit im Dschungelcamp geglaubt habe.

ActionPress / Chris Emil Janßen Jens Büchner bei der Eröffnung des Mega-Park 2018

ActionPress / Rheinpress Marc Terenzi bei einem Auftritt in Bad Godesberg

ActionPress / Starpix / Alexander Tuma Kattia Vides in Wien



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de