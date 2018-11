Am Freitagabend nahmen Familie und Freunde Abschied von Jens Büchner (✝49). Der Schlager-Star starb am vergangenen Samstag infolge seiner Krebserkrankung. Nachdem er bereits am Dienstag eingeäschert wurde, fand am Wochenende nun die Trauerfeier in seinem Heimatort Cala Bona statt. Und die rund 30 Gäste waren nicht nur bunt gekleidet, sondern feierten den Verstorbenen auch ordentlich: Sie stießen mit Whisky-Cola auf ihn an.

Auf Instagram posteten die Macher von Goodbye Deutschland ein Foto, auf denen man vier volle Gläser sieht. "Danni, Steff, Matthias und @vox stoßen auf dich an, Jens! Whisky-Cola ist kein gutes Getränk, nur dir zuliebe", schrieben sie zu dem Bild. Der Longdrink soll laut eines Freundes der Familie das Lieblingsgetränk des Musikers gewesen sein.

Jens' Frau Daniela (40) zeigte sich im RTL-Interview ziemlich gerührt von der Anteilnahme der Anwesenden und glaubt, dass diese Abschiedsparty in dem Sinne ihres Gatten gewesen wäre: "Er wird sich sehr im Himmel freuen. Er wird jeden da oben verrückt machen. Er würde sagen: 'Hey! Da geht’s um mich! Ich bin gemeint. Und die Leute lieben mich." Das sei ihm nie so bewusst gewesen.

