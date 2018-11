Machen Beziehungen dick? Fans der Serie "Parks and Recreation" haben Chris Pratt (39) als etwas pummeligen Büro-Typen kennengelernt. Spätestens für "Guardians of the Galaxy" ist er zum echten Bodybuilder mutiert. Doch das ist vorerst vorbei. Denn seit wenigen Monaten hat Chris eine neue Beziehung mit Katherine Schwarzenegger (28), der Tochter von Arnold Schwarzenegger (71). Und Chris fühlt sich offenbar mächtig wohl, denn der 39-Jährige hat ein kleines Beziehungs-Bäuchlein.

Für Katherine scheint das kein Problem zu sein – ganz im Gegenteil! Wie ein Insider Radar Online offenbarte, soll Katherine sogar Männer mit etwas mehr Kilo auf den Rippen mögen. "Und am liebsten kocht sie für ihn", zitiert das Portal die Quelle. Auch in ihrem Alltag scheint das Pärchen mehr Wert auf Gemütlichkeit, als auf sportliche Aktivität zu legen: "Sie genießen ihr Frühstück an den meisten Tagen im Bett und verbringen dort auch gerne mal ein ganzes Wochenende mit bestelltem Essen und Champagner." Auch der Schauspieler scheint sich, dem Insider zufolge, nur wenig Gedanken über seine Extra-Pfunde zu machen. "Chris gönnt sich gerade auch körperlich eine Pause, aber er wird letztendlich wieder ins Fitnessstudio gehen und alles abtrainieren."

Chris und seine Ex Anna Faris (41) hatten im vergangenen Jahr nach acht Jahren Ehe ihre Scheidung bekannt gegeben. Einen belastenden Rosenkrieg sparten sie sich jedoch – zum Wohle ihres sechs Jahre alten Sohnes Jack.

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, November 2018

Anzeige

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, November 2018

Anzeige

Jesse Grant/Getty Images for Disney Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de