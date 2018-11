Nicole Scherzinger (40) ist topfit! Obwohl die ehemalige Pussycat Dolls-Frontfrau aktuell nicht auf der Bühne steht, arbeitet die Sängerin mit regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio an ihrem Traum-Body. Via Social Media gibt sie ihren Followern immer wieder Einblicke in ihre Sport-Routine. Erst am Wochenende hat die Sängerin erneut ein Bild ihres Workouts hochgeladen und eine motivierende Botschaft mit ihren Fans geteilt!

In einer hochgeschlossenen Leggings, einem bauchfreien Top und schwarzen Turnschuhen präsentiert sich die X Factor-Jurorin auf Instagram. Mit dezentem Make-up und gewellten Haaren im Wet-Look zeigt die Ex-Freundin von Formel-1-Champ Lewis Hamilton (33) ihr natürliches Erscheinungsbild und schreibt dazu: "Schönen Samstag an alle! Vergesst nie, wer ihr seid! Es ist nie zu spät, um zu sein, wer man sein möchte. Ihr habt es in der Hand."

In einem Interview mit Woman's Health hat die 40-Jährige bereits im vergangenen Jahr über ihr Body-Geheimnis gesprochen. "Der beste Rat, den ich je bekommen habe: alles in Maßen zu essen", verriet die Beauty damals. Wenn man auf etwas verzichte, werde die Lust darauf noch größer, meinte Nicole.

Tommaso Boddi/Getty Images Nicole Scherzinger bei einer Benefiz-Veranstaltung im September 2018 in L.A.

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger posiert an einem Wasserfall

Anzeige

Jeff Spicer / Getty Nicole Scherzinger beim "X Factor"-Casting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de