Die Familie und Freunde von Jens Büchner (✝49) erwiesen ihm die letzte Ehre. Der Schlager-Star starb am vergangenen Samstag an den Folgen seiner Krebserkrankung – ein großer Schock für seine Fans und vor allem für seine Frau Daniela (40). Am Dienstag wurde der Musiker bereits in seiner Heimat Mallorca eingeäschert. Nun bekamen seine Liebsten, die Chance sich bei einer – ganz in Jens' Sinne bunten – Trauerfeier von ihm zu verabschieden.

Schon im Vorfeld hatte sein ehemaliger Manager Carsten Hüther erklärt, dass der 49-Jährige sich eine Gedenkfeier wünsche, die seine Frohnatur widerspiegelt. Deshalb sollten die Gäste kein Schwarz tragen – eine Bitte, der seine Angehörigen sowie Vertrauten am vergangenen Freitagabend nachkamen. Wie RTL berichtet, verabschiedeten sich rund 30 geladene Gäste von Jens und die waren für den Anlass bunt gekleidet. Darunter waren unter anderem auch Kollegen wie Sängerin Krümel, seine Dschungelcamp-Kollegin Kattia Vides (30) oder Marc Terenzi (40).

Danni glaubt, dass ihrem verstorbenen Gatten dieses Fest gefallen hätte. Er hätte gewollt, dass sie Musik spielt, dass sie alle gemeinsam essen und trinken und sich gegenseitig Geschichten über ihn erzählen. "Er würde sich freuen, wenn mein Mann sehen könnte, wie diese Trauerfeier ist, und wie die Anteilnahme ist, würde er sagen: 'Hey Schatz – wir haben’s geschafft!'", erzählte sie im Interview.

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018

Instagram / kattiavides Jens Büchner, Marc Terenzi, Kattia Vides und Bert Wollersheim bei der Eröffnung der Faneteria auf Ma

Action Press / wcrART/face to face Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016



